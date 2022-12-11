50 عملية خطف مقابل فدية في لبنان هذا العام

كتبت" الشرق الاوسط": أظهرت بيانات «قوى الأمن الداخلي» تحسناً في المؤشّرات الأمنيّة خلال الأشهر الـ11 الأُوَلى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، لكنها عكست ازدياداً كبيراً في جرائم الخطف مقابل فدية حيث سُجّلت 50 عملية منذ مطلع العام.

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ونشرت شركة «الدولية للمعلومات» الاحصائية في لبنان، دراسة استندت فيها إلى التّقارير الصّادرة عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، منذ مطلع هذا العام 2022، وأظهرت تراجعاً في عدد السيّارات المسروقة بنسبة 23.4 في المائة، وتراجعاً في عدد القتلى بنسبة 8.5 في المائة، وتراجعاً في عدد جرائم السّرقة بنسبة 17.8 في المائة، وتراجعاً في حالات الانتحار بنسبة 4.5 في المائة. وقالت «الدولية للمعلومات» إن جرائم الخطف لقاء فدية، «ارتفعت بشكل مطّرد، إذ بلغ عددها 50 جريمة بعد أن كان العدد 12، أي بارتفاع 38 جريمة عن السابق، ما نسبته 316.7 في المائة».

وعند المقارنة بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثّاني 2022، «ثمة تراجع في عدد السّيارات المسروقة بنسبة بسيطة، بلغ 1.5 في المائة، وتراجع في عدد القتلى بنسبة 38.5 في المائة، بينما ارتفعت جرائم السّرقة بنسبة 17.5 في المائة، والانتحار بنسبة 77.8 في المائة، وكذلك الأمر في جرائم الخطف لقاء فدية بنسبة 100 في المائة».