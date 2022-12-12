"الكابيتال كونترول" : 3 بواحد او لا إقرار

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تستكمل اللجان النيابية المشتركة اجتماعاتها اليوم وغدا لمناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، ووفق معلومات"لبنان ٢٤ "، فان هناك إصرارا لدى فريق سياسي وازن في المجلس النيابي على إنهاء النقاش الذي طال في هذا المشروع وإحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره .في المقابل أكد مصدر نيابي معني "أن "الكابيتال كونترول" لن يمر ابداً في الهيئة العامة ، إن لم يقترن حكماً بقانون هيكلة المصارف لأسباب ضرورية ، منها معرفة قدرة المصارف الموجودة او المتبقية على تطبيق هذا القانون ومندرجاته كون لا جدوى من "الكابيتال كونترول"، دون مقدرة المصارف على تطبيقه".وختم المصدر بالقول " إما إقرار الهيكلة ، والإنتظام المالي والكابيتال كونترول كسلة واحدة أو لا إقرار ".