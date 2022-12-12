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لبنان

باسيل يتراجع وحزب الله "يمنع" الجدال!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2022 | 01:30
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تراجع رئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل، بطريقة او بأخرى، عن كل ما اورده في مؤتمره الصحافي الاخير ضد حزب الله، محاولاً تخفيف حجم التوتر مع الضاحية الجنوبية لبيروت.
وسعى باسيل في حديثه التلفزيوني أمس الى تحييد  الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشكل كامل عن اي انتقاد كان قد وجهه للحزب .
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لكن باسيل اوصل رسالة تصعيدية واحدة  مرتبطة برئاسة الجمهورية وبأن السير بمرشح من دون موافقته ستعني ان ردة الفعل ستكون اكبر من التي حصلت بسبب انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
في المقابل عمّم حزب الله على مناصريه الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض الاعلاميين المقربين منه بضرورة وقف اي سجال سلبي مع "التيار الوطني الحر"ونوابه ومسؤوليه السياسيين.
وقالت مصادر مطلعة "ان حزب الله لا يريد الذهاب بعيدا في اشتباكه الاعلامي مع التيار الوطني الحر، واذا كان هناك طرف يريد فرط التفاهم فلن يكون هو بل عليه ان يكون الطرف الاخر".
وتقول المصادر "ان التهدئة ستستمر بشكل حاسم بإنتظار وضوح المسار الذي يرغب "التيار الوطني الحر "بإتخاذه في العلاقة مع حليفه شبه الوحيد في الداخل اللبناني."
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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