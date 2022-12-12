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لبنان

لماذا إستدعيت الممثلة الى التحقيق؟ وأين ورد إسمها سابقا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2022 | 01:45
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في إطار السعي لكشف بعض ملابسات ودوافع توقيف الممثلة ستيفاني صليبا والإستماع إليها من قِبل المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ومن ثم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ، عُلم أن هذا الإستدعاء جاء على خلفية ورود إسمها عدة مرات في محضر الإستماع الى زوجة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السابقة السيدة مي سلامة من قبل القاضية غادة عون، حيث وبحسب مرجع مطلع، فإن السيدة سلامة ذكرت أن صليبا حصلت من زوجها على هدايا باهظة الثمن وعقارات في لبنان وخارجه يفوق ما تملك السيدة سلامة بكثير وبفترة وجيزة".
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وبحسب المصدر فان "هذه الإفادة كانت السبب بإستدعاء صليبا للإستماع".
في المقابل اعتبر مرجع قضائي ان الطريقة الاستعراضية التي تم فيها التعاطي مع هذا الملف واللغو الاعلامي الحاصل، أساء الى القضاء مجددا،وهذا الامر يتحمّل مسؤوليته من قرر سلوك طريق "القضاء عبر الاعلام".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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