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سلك فيلم "بيروت بعد الـ٤٠"، طريق العالميّة بعد الترشّح لمهرجان "أوسكار" العالمي.وينقل "بيروت بعد الـ٤٠" أصعب لحظات انفجار مرفأ بيروت، وهو من إخراج اللبناني أنطوني مرشاق ويتضمّن جزءاً تحت عنوان "خيط تماس" من كتابة الإعلامي ريكاردو شدياق.وعبر حسابه على "تويتر"، نشر مرشاق الموجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، فيديو يدعو فيه اللبنانيين الى دعم العمل للوصول إلى الأوسكار وتحقيق العدالة في هذه القضيّة.كذلك، كتب الاعلامي ريكاردو شدياق، عبر حسابه على "تويتر": "شاركتُ في كتابة فيلم ‎#beirutafter40 الذي يوثّق اللحظات التي هزّت ‎#بيروت وفجّرت أبناءها، نقلها المخرج الصديق ‎أنطوني مرشاق.أمامنا استحقاق مفصليّ في أهمّ مهرجان عالميّ.متّكلين على الشعب اللبناني...".ودعا الإعلامي شدياق والمخرج مرشاق اللبنانيين إلى دعم هذا العمل عبر مواقع التواصل الإجتماعي لإبقاء راية العدالة مرفوعة.