ما فرقه انفجار المرفأ.. جمعه الحب (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت وليام نون شقيق الشهيد دجو نون، وماريا فارس، شقيقة الشهيدة سحر فارس.

وبحسب ما أظهرت الصورة، فان نون تقدم بطلب الزواج من فارس، بعد ان جمعتهما قصة حب، وقد وافقت فارس على الفور.

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