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لبنان

البطريرك الراعي يلتقي الرئيس ميقاتي

Lebanon 24
12-12-2022 | 02:21
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بكركي، وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحة الداخلية.
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البطريرك الراعي

نجيب ميقاتي

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