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لبنان

البعريني: لا حلول خارجية قبل الاتفاق الداخلي

Lebanon 24
12-12-2022 | 02:21
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 أعلن النائب وليد البعريني "مشاركة تكتل الإعتدال الوطني في الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري، على أن يمثل النائب أحمد الخير التكتل".
 
و في حديث الى "صوت كل لبنان" نفى البعريني أن "يكون الرئيس نجيب ميقاتي قد طلب منهم انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية"، وقال: "نحن نشارك في إتمام النصاب، ولكن لا اسم لدينا حتى الساعة".
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وعن لقاء الرئيس ميقاتي بولي العهد السعودي، أكد ان "لا حلول خارجية قبل الاتفاق الداخلي"، وقال: "لا شك أن اللقاء إيجابي، ولكن النتائج لن تظهر قبل تطبيق الاصلاحات المطلوبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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