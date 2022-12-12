البعريني: لا حلول خارجية قبل الاتفاق الداخلي

أعلن النائب وليد البعريني "مشاركة تكتل الإعتدال الوطني في الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري، على أن يمثل النائب أحمد الخير التكتل".

و في حديث الى "صوت كل لبنان" نفى البعريني أن "يكون الرئيس نجيب ميقاتي قد طلب منهم انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية"، وقال: "نحن نشارك في إتمام النصاب، ولكن لا اسم لدينا حتى الساعة".

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وعن لقاء الرئيس ميقاتي بولي العهد السعودي، أكد ان "لا حلول خارجية قبل الاتفاق الداخلي"، وقال: "لا شك أن اللقاء إيجابي، ولكن النتائج لن تظهر قبل تطبيق الاصلاحات المطلوبة".