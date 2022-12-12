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لبنان

بيانٌ من هيئة إدارة السير.. ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 02:20
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أعلنت هيئة إدارة السير في بيان، اليوم الإثنين، أنّ "موظفيها وجدوا أنفسهم غير قادرين نهائياً على الحضور إلى مراكز العمل للقيام بمهامهم وتلبية حاجات المواطنين، وذلك قبل الحصول على حقوقهم كاملة".
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وأشارت الهيئة إلى أنّ "الموظفين يحتفظون بحقهم بالقيام بالتحركات التي تدعم مطالبهم المحقة، وذلك تحت غطاء الاتحاد العماليّ العام ورعايته".
وقال البيان: "في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية الخانقة التي نعيشها في البلاد عامةً، مع ما يرافقها من حرماننا من ابسط مقومات الصمود والبقاء في وجه هذه الازمة بسبب عدم حصولنا حتى الساعة على ايٍ من المساعدات الإجتماعية التي حصّلتها و صرفتها باقي الادارات والمؤسسات العامة والتي فقدت قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار خلال السنة".
 
أضاف: "بعدما وصلنا الى أسفل القعر مع غياب حتى الراتب الشهري الزهيد الذي كنا نتقاضاه و ذلك للشهر الثاني على التوالي بسبب التوقيفات الحاصلة في الهيئة، وعلى الرغم من التطمينات و الوعود التي سمعناها من الادارة الجديدة منذ الاسبوع الاول بحلحلة كل الأمور المالية العالقة قبل عودة إنتظام العمل في الهيئة، وبحيث انه حتى الآن لم نخلص الى خواتيم ايجابية بعد كل المراجعات التي قمنا بها مع رئيس الاتحاد العمالي العام  بشارة الأسمر، إن كان بسبب البطء في الروتين الإداري أو غيره...".

وختم: "نجد أنفسنا ،مع الأسف، غير قادرين نهائياً على الحضور الى مراكز العمل للقيام بمهامنا و تلبية حاجات المواطنين، قبل الحصول على حقوقنا كاملةً. ونحتفظ بحقنا بالقيام بالتحركات التي تدعّم مطالبنا المحقّة و ذلك تحت غطاء الاتحاد العمالي العام ورعايته".
 
 
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