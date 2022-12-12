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لبنان

"الكتائبيون": فرنجيه واضح وصادق!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2022 | 02:45
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نُقل عن أحد نواب "حزب الكتائب اللبنانية" قوله أنه خلال جولاته على القرى والبلدات حيث تتمركز القاعدة الشعبية الكتائبية، لاحظ أن شريحة لا بأس بها من الكتائبيين لا تبدي اعتراضا على إمكان وصول رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، إذ يرون فيه رجلا صادقاً وواضحاً على الرغم من الاختلاف معه في الشق السياسي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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