"الكتائبيون": فرنجيه واضح وصادق!

نُقل عن أحد نواب "حزب الكتائب اللبنانية" قوله أنه خلال جولاته على القرى والبلدات حيث تتمركز القاعدة الشعبية الكتائبية، لاحظ أن شريحة لا بأس بها من الكتائبيين لا تبدي اعتراضا على إمكان وصول رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، إذ يرون فيه رجلا صادقاً وواضحاً على الرغم من الاختلاف معه في الشق السياسي.

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