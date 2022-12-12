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لبنان

ما قصة فاتورة الـ6 ملايين ليرة على المغتربين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2022 | 03:15
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يُعاني عدد من المغتربين القادمين الى لبنان لتمضية فترة الاعياد من مشاكل في ما يتعلق باشتراك المولّدات الخاصّة.
فقد عُلم أن بعض أصحاب "الموتورات" يفرضون على المغتربين الراغبين بالاشتراك لشهر واحد تسعيرة موحّدة بلغت 6 ملايين ليرة لبنانيّة، على الرغم من وجود العداد.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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