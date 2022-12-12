Advertisement

لبنان

كيف هو الإقبال على شراء زينة الميلاد؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-12-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1019270-638064343533162184.jpg
Doc-P-1019270-638064343533162184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرّر مواطنون تحدّي الأزمات المعيشيّة والإقتصادية حيث لوحظ  أنّ حركة بيع زينة الميلاد ناشطة في المحلات التجاريّة، علماً أنّ أسعارها مرتفعة نسبيّاً مقارنة بما كانت عليه قبل العام 2019.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قصر بكنغهام ينشر صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكا لبريطانيا
lebanon 24
12/12/2022 13:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
السبب الحقيقي لوفاة ملكة الجمال السابقة زينة ترحيني كُشف!
lebanon 24
12/12/2022 13:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت ترتدي حلّة العيد.. حفلات وزينة واجواء مميزة
lebanon 24
12/12/2022 13:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دهم منزل مطلوب وضبط سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة في وادي الزينة
lebanon 24
12/12/2022 13:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

عيد الميلاد

زينة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:13 | 2022-12-12
04:00 | 2022-12-12
06:07 | 2022-12-12
06:00 | 2022-12-12
05:45 | 2022-12-12
05:37 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website