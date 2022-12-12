كيف هو الإقبال على شراء زينة الميلاد؟

قرّر مواطنون تحدّي الأزمات المعيشيّة والإقتصادية حيث لوحظ أنّ حركة بيع زينة الميلاد ناشطة في المحلات التجاريّة، علماً أنّ أسعارها مرتفعة نسبيّاً مقارنة بما كانت عليه قبل العام 2019.

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