متى تبدأ شركة "توتال" بالتنقيب عن الغاز في لبنان؟

إستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TotalEnergies، باتريك بوياني، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في مقرّالشركة.



وخلال اللقاء، ناقش بوياني وفياض، بحسب بيان، "تطوير أنشطة شركة TotalEnergies في لبنان، وأكد بوياني أنه قد تم تجهيز الفرق المسؤولة عن عمليات الحفر في الرقعة رقم 9".

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وأشار البيان الى أنه "حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى مدير العمليات، يشارك أكثر من 10 أشخاص في التحضير للبئر. وبحلول نهاية شهر آذار، سيصل عدد الفريق الذي يتمّ تجهيزه في بيروت إلى أكثر من 20 موظفاً. وقد تم إطلاق المناقصة للإستحصال على سفينة الحفر، ومن المفترض أن تؤدّي إلى إختيار السفينة في الرّبع الأوّل من العام 2023. كما أرسلت طلبات مسبقة لموردي المعدات اللازمة للبئر. وبالتوازي، يتم تجهيز قارب من أجل المساهمة في الدراسات البيئية التي ستنتهي في أواخر شهر حزيران 2023".

وأكد البيان أن "فرق TotalEnergies تعمل بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول على التحضير للبئر من أجل تحقيق هدف TotalEnergies وشريكتها ENI باستكمال الحفر في أقرب وقت ممكن في العام 2023".