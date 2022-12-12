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لبنان

عصابة سرقة كابلات من عدة شركات ومعامل صناعية في قبضة "الأمن"

Lebanon 24
12-12-2022 | 03:05
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

"بتاريخ 04-12-2022، ادعى امام فصيلة شكا-الهري المسؤول عن الأمن في إحدى شركات الإسمنت ضد مجهولين بجرم محاولة سرقة كابلات من خلال الدخول إلى الشركة وقيامهم بإطلاق النار من بندقية صيد -التي تركوها في المكان بعد أن فرّوا- حينما تفاجؤوا بعناصر الأمن في الشركة، ولم يصب أحد بأذى.
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وبتاريخ 06-12-2022 وبنتيجة المتابعة، تمكّنت دورية من فصيلة شكا في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو (ب. ه. من مواليد عام 1978، مكتوم القيد) للاشتباه به بالدخول إلى الشركة.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه كان برفقة كل من:

س. د. (من مواليد عام 1996، لبناني)
 ه. ك. (من مواليد عام 1994، لبناني)
 
 حين دخلوا وقاموا بعملية السرقة، وأن (س. د.) هو من أطلق النار على رجال الأمن في الشركة، وبتنفيذه عدة عمليات سرقة للأسلاك الكهربائية من الشركة المذكورة ومن عدة شركات أخرى، ومن داخل أحد المعامل برفقة كل من:

م. ك. (من مواليد عام 1986، لبناني) أوقف من قبل الفصيلة
 ع. ك. (من مواليد عام 1991، لبناني) أوقف من قبل الفصيلة
 ع. ك. (من مواليد عام 2002، مكتوم القيد) أوقف من قبل دورية من شعبة المعلومات على متن دراجة آلية مسروقة.
 
وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم تسطير بلاغات بحث وتحر بحق سائر المتورطين، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيفهم".
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