Advertisement

لبنان

غادة عون: لن أتراجع مهما علت أصوات الباطل

Lebanon 24
12-12-2022 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1019289-638064377094945360.png
Doc-P-1019289-638064377094945360.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لانه "كلما تقدمت في بعض الملفات الحساسة خطوات الى الامام يطالعني الاعلام المأجور بمطالعات وأكاذيب فارغة المضمون".
 
 
Advertisement
وقالت في بيان: "لا عجب في ذلك لان من ألاحقهم او سألاحقهم يملكون المال والنفوذ. وهي منظومة فاسدة كبيرة جدا يرزح تحت ثقلها الاجرامي الشعب اللبناني باكمله". 

واكدت  أنها لن تتراجع "مهما علت أصوات الباطل. وبالمناسبة ان ما ورد على احد المواقع الإخبارية العائدة لحزب معين هو عار عن الصحة تماما. ولا يستحق حتى التكذيب. اتهامات فارغة المضمون كالعادة بقصد استعداء القاضي وحماية المرتكب الحقيقي. اما بالنسبة للضابط الذين يتكلمون عنه ولا اعرف حقيقة من يقصدون، فأنا أتعاون مع كل الأجهزة الأمنية، لا مع جهاز واحد. اما اذا كان هذا الضابط يساعد في كشف الحقيقة فيجب تكريمه لا التهجم عليه". 

وختمت: "يقول السيد المسيح "من فضلة القلب يتكلم اللسان". وقلوب جميع هؤلاء الذين يتهجمون علي زورا مملوءة حقدا وتضليلا وكذبا، فلا عجب ان يصدر عنهم ما صدر".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:13 | 2022-12-12
04:00 | 2022-12-12
06:07 | 2022-12-12
06:00 | 2022-12-12
05:45 | 2022-12-12
05:37 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website