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لبنان

في ما خصّ "صيرفة".. انتظروا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2022 | 04:15
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كشفت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ مصرف لبنان قد يُبادر اليوم إلى عدم رفع سعر دولار "صيرفة" والحفاظ على استقراره عند سعر 30500 ليرة لبنانية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا السعر قد يبقى على حاله حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن الممكن أن يتبدل لاحقاً بحسب مداولات السوق. 
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وأوضحت المصادر أن معظم المصارف اشترت الدولارات استناداً لذلك السعر، ولهذا ستبيع على أساسه اعتباراً من اليوم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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