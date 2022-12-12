عناصر اطفاء اتحاد بلديات الفيحاء اعتصموا لليوم السابع على التوالي

اعتصم عناصر إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء، لليوم السابع على التوالي، في ظل الاقفال لمركز الاتحاد وتعذر تأمين وتسديد مستحقاتهم ورواتبهم.



وشارك في الاعتصام رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، و أكد "الوقوف إلى جانب موظفي الاتحاد وبخاصة عناصر الاطفاء، وهم لهم مطالب كنا نتمنى أن يستجاب لها، كما كنا نأمل على نواب طرابلس في اجتماعهم الأخير النظر في هذا الأمر، وأن يتمكنوا من إيجاد حل نافع لمشكلة الاتحاد ".

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وقال: "نتمنى على رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين تأمين دفعة ثانية للاتحاد تمكن إدارته من تسديد الرواتب في الحد الأدنى، وان يصرف لهم دفعة اضافية مع بداية العام الجديد. اما نحن من جهتنا، فسنتابع مع المعنيين ومع وزارة المال السعي لتأمين سلفة خزينة كما نتمنى على وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي إيجاد حل والدفع نحو معالجة أزمة الاتحاد بشكل كامل".