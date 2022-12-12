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لبنان

إشاراتٌ في حديثه.. هل التقى باسيل نصرالله مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2022 | 04:45
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بدَت واضحة مُحاولة رئيس "التيّار الوطني الحر" جبران باسيل خلال مقابلته التلفزيونيّة، أمس، الابتعاد عن الإجابة على أي سؤالٍ يرتبطُ بالضمانات التي سيقدّمها "حزب الله" له في ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.
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أما الأمر الأبرز، فهو أن باسيل وفي سياق كلمه، لم يحسم ما إذا كان التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مؤخراً وذلك بعد اللقاء السابق الذي تمّ الإعلانُ عنه.
إلا أنه ومع ذلك، فإن باسيل وبطريقة كلامهِ عن الحزب وعن نصرالله، يشير بشكل غير مباشر إلى أنه لم يلتقِ الحزب، لكن مصادر سياسية مقربة من "الثنائي الشيعي" لا تستبعد حصول ذلك في المرحلة المقبلة من أجل "تبريد الأجواء" لاسيما أن باسيل تراجع عن مهاجمة "حزب الله" وحاول ترطيب الأجواء معه.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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