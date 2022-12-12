تبيّن مؤخراً أن "حزب الله" بات ينشطُ في الكثير من المناطق الخارجة عن نطاقه السياسي، وتحديداً من بوابة الخدمات، لاسيما عبر تقديم المازوت لتغذية آبار المياه الارتوازية وسط عدم قدرة البلديات على تأمين تلك المادة لضخ المياه إلى المواطنين.

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وأظهرت المعطيات أن عدداً من البلديات يتواصل مع الحزب باستمرار للحصول على مساعدات في أوقات مختلفة.