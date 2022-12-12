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لبنان

قرار جديد يُتخذ ضمن المصارف بشأن "الدولار".. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2022 | 05:45
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أفادت معلومات "لبنان24" ان عدداً من المصارف قلّص مدة سحوبات مبالغ صيرفة بالدولار الأميركي فقط ليومين في الاسبوع، الأمر الذي أثار بلبلة في صفوف المُواطنين خصوصا مع الزحمة التي ستشهدها المصارف.
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وأشارت مصادر مصرفيّة إلى أن السحوبات ستقتصر فقط على يومي الاثنين والجمعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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