قرار جديد يُتخذ ضمن المصارف بشأن "الدولار".. ما هو؟

أفادت معلومات "لبنان24" ان عدداً من المصارف قلّص مدة سحوبات مبالغ صيرفة بالدولار الأميركي فقط ليومين في الاسبوع، الأمر الذي أثار بلبلة في صفوف المُواطنين خصوصا مع الزحمة التي ستشهدها المصارف.

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وأشارت مصادر مصرفيّة إلى أن السحوبات ستقتصر فقط على يومي الاثنين والجمعة.