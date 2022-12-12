السنيورة تعليقا على حادثة الاشرفية : على جميع نواب بيروت الاجتماع بأسرع وقت ممكن لوضع حد للاشاعات والاقاويل المتناثرة

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اعلن الرئيس فؤاد السنيورة في بيان انه "نظر بعين القلق والريبة لحادثة تجوّل عدد كبير من الدراجات النارية، والتي حمل سائقوها الشعارات اللا رياضية في منطقة الاشرفية، وذلك في لحظة احتقان وطنية وسياسية وعلى كل المستويات".وأكد أن "عاصمة لبنان بيروت، المدينة الواحدة الموحدة، هي التي تجمع كل اللبنانيين، وأنَّه من الواجب الآن وفي هذه الظروف الدقيقة والحساسة والاستثنائية التي يمر بها لبنان، التنبه إلى الأفخاخ المنصوبة والنوايا المبيتة، حيث يفترض بالمؤسسات العسكرية والأمنية أن تقوم بدورها الترقبي والحمائي، كما ويتوجب وأيضاً على جميع المسؤولين السياسيين وفي مقدمهم نواب العاصمة أن يبادروا إلى التأكيد على وحدتها وأمنها واستقرارها وطمأنينة أهلها".كذلك، تمنى السنيورة على" جميع نواب العاصمة بيروت ان يبادروا إلى تحمل مسؤولياتهم، والدعوة للاجتماع- وبأسرع وقت ممكن- في منطقة الأشرفية في بيروت لوضع حد للاشاعات والاقاويل المتناثرة، وأن يؤكدوا وقوفهم صفاً واحداً في الحفاظ على وحدة العاصمة وعلى السلم الأهلي في لبنان، وعلى سيادة سلطة الدولة اللبنانية الحصرية وعلى حكم القانون والنظام".