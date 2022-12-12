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لبنان

بحوزته كمية كبيرة من المخدرات... هكذا تم توقيفه

Lebanon 24
12-12-2022 | 04:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام  دورية من الجيش بتوقيف المدعو "ع.ح" في منطقة البرانية بسبب تورطه في  ترويج المخدرات.

وفور توقيفه، عثر بحوزته على كمية كبيرة من المخدرات، و تم تحويله مع المضبوطات الى القضاء المختص للتحقيق معه. 
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قضاء

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