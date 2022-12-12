بحوزته كمية كبيرة من المخدرات... هكذا تم توقيفه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من الجيش بتوقيف المدعو "ع.ح" في منطقة البرانية بسبب تورطه في ترويج المخدرات.



وفور توقيفه، عثر بحوزته على كمية كبيرة من المخدرات، و تم تحويله مع المضبوطات الى القضاء المختص للتحقيق معه.

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