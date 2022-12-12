Advertisement

لبنان

الامطار عائدة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
12-12-2022 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1019308-638064430027493755.jpg
Doc-P-1019308-638064430027493755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، مع ضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:
Advertisement

-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر حتى فجر الأربعاء حيث يتحول الى متقلب تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا ويستقر تدريجيا بدءا من صباح الخميس.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تنشط الرياح فترة بعد الظهر.

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، مع ضباب على المرتفعات.

الأربعاء:  غائم إجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع ضباب كثبف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة نهارا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 2400 متر.

الخميس:  غائم خلال الفترة الصباحية مع أمطار متفرقة وضباب على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الصباح وبداية ارتفاع في درجات الحرارة.

-الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و70 % .

-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة 

-الضغط الجوي: 762ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:   6,34

-ساعة غروب الشمس:  16,30
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:13 | 2022-12-12
04:00 | 2022-12-12
06:07 | 2022-12-12
06:00 | 2022-12-12
05:45 | 2022-12-12
05:37 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website