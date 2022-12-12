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لبنان

مصطفى حمدان عن حادثة الأشرفية: نطالب الاجهزة الامنية بإعلان الحقيقة

Lebanon 24
12-12-2022 | 05:28
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 كتب أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا من "استغلال حادثة الاشرفية وأخذها الى أبعاد طائفية خطيرة".
 
وطالب حمدان الأجهزة الأمنية كافة بإعلان "حقيقة ما حصل ، وتحديد إذا ما هناك نيات سوداء شريرة استغلت عفوية الفرح الرياضي بانتصار منتخب المغرب، منعا لجعل أي منطقة في بيروت الحبيبة "غيتو طائفي أو مذهبي" مغلقا، وهذا أخطر ما يمكن أن نمر به في هذه المرحلة الدقيقة، على الصعيد الوطني".
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