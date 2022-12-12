انتخاب هيئة ادارية جديدة لرابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي

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انتخبت رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي هيئة ادارية جديدة، بمشاركة متقاعدين من كل المحافظات، وتشكلت من المسؤولين القدامى: غطاس المدور، مصطفى محمد علي، حيدر قديح، أمينة عيسى ومحمّد فرحات، ومن المسؤولين الجدد: أسعد الظاهر، نديم علاء الدين، حسين بيطار، موسى حنا، ماهر جابر، سميرة دائرلي وعلي نور الدين.واعلنت الهيئة "ان العملية الانتخابية تمت من الدورة الاولى، بروح من الالفة والأخوّة وبكل محبة وديموقراطية، حسب الاصول وكانت النتيجة تطعيم للهيئة الادارية السابقة بزملاء جدد يحملون كل الصفات المميزة كما كل المنتسبين والتي تخولهم المشاركة بتحمل المسؤولية".واكدت انه "بهذه الطريقة تكون جميع المحافظات قد تمثلت بالهيئة الادارية العامة، على ان يصار في المرحلة الثانية لتشكيل فروع في كل محافظة لتشهيل عملية التواصل بين العيئة الادارية وجميع المنتسبين"، مشيرة الى "انها الرابطة المثال للوحدة الوطنية الحقيقية، وحبذا لو يتمكن اللبنانيون من التمثل بها وبصيغتها لكنا اليوم بحال نحسد عليه في العالم لا بحال يرثى له".