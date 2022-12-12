قوة كبيرة من مخابرات الجيش داهمت عدداً من المزارع في بلدة لبنانيّة... ماذا ضبطت؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة كبيرة من مخابرات الجيش داهمت عدداً من المزارع حيث يتمّ تصنيع حشيشة الكيف في بلدة رماسا، وهي إحدى قرى بيت مشيك غربي بعلبك، وصادرت كميات ضخمة جدا من الحشيشة المعدة للتصنيع، وأقدمت على إحراقها.

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