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لبنان

قوة كبيرة من مخابرات الجيش داهمت عدداً من المزارع في بلدة لبنانيّة... ماذا ضبطت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2022 | 06:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة كبيرة من مخابرات الجيش داهمت عدداً من المزارع حيث يتمّ تصنيع حشيشة الكيف في بلدة رماسا، وهي إحدى قرى بيت مشيك غربي بعلبك، وصادرت كميات ضخمة جدا من الحشيشة المعدة للتصنيع، وأقدمت على إحراقها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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الجيش

حشيشة

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