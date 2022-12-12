نادي القضاة: نَزَفنا حتى استُنزِفنا وعندما صرخنا استُهدِفنا!

ينشر نادي قضاة لبنان، تباعاً مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول ما يُثار من مسائل تهّم الرأي العام، حرصاً منه على صدقية السلطة القضائية وعلى الشفافية في ممارسة الشأن العام، وانفتاحاً من النادي على أي نقد بنّاء يشكل حافزاً للتحسين ودحضاً منه للنقد الهدّام الذي يشكل تضليلاً للرأي العام. ا

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لسؤال الخامس الذي يطرحه النادي ويجيب عنه هو: " هل صحيح أنه يجب على القضاة أن يثوروا؟"، والجواب في هذا النص:

"إن الثورة الحقيقية المطلوبة هي تلك التي يقوم بها الشعب على مسبّبات هلاكه وهلاك دولته، بدءاً بنفسه بعد أن ينفض عنه غبار الطائفية والعصبية والمصالح الشخصية والتبعية المريضة، أما القضاة فهم يثورون إفرادياً في ملفاتهم عبر نصرة الحق وحده من دون أي اعتبارات أخرى وعبر إعلاء صوت الحق مهما شوّه، وإدانة الباطل مهما عظم في سبيل الارتقاء بدولة القانون، وهذا ما يقوم به معظم قضاة لبنان ويدعو إليه نادي قضاة لبنان منذ نشأته.