البزري: مشكلة النفايات أضحت خطيرة

إعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، أن "مشكلة تراكم النفايات في صيدا ومنطقتها أضحت خطيرة ومعقّدة، وباتت تُنذر بكارثة بيئية جديدة وتهدد سلامة الأهالي، وعلى إتحاد البلديات أن يجد الطريقة الأفضل والأسرع والمُستدامة من أجل حل هذه الأزمة، إذ لا يجوز لبعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية أن تؤثر سلباً على عملية جمع وإزالة النفايات وتهدد السلامة العامة، فالقوانين وجدت لحماية المواطنين لا الإساءة إليهم، وعلى إتحاد بلديات صيدا الزهراني أن يُسارع إلى إيجاد حلولٍ سريعة ودائمة".

Advertisement