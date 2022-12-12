الحلبي يناشد المعلمين... ماذا قال؟

تحدث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي على هامش زيارته التفقدية لمدرسة الأوروغواي المتعلقة ببرنامج الغذاء المدرسي، وقال:"أنتهز فرصة وجودي مع سعادة سفير روسيا الإتحادية وممثل برنامج الغذاء العالمي الدكتور عبدالله الوردات للقول في هذه المدرسة الرسمية للقول ، بأن بيان وزارة التربية الذي صدر بالأمس ، لا يبغي إطلاقا الدخول في سجال لا مع الرابطة ولا مع سواها . نحن رغبنا من وراء إصدار هذا البيان مساء أمس بتحقيق ثلاث مصالح حقيقية ، الأولى هي حق التلميذ بأن يبقى في المدرسة فلا يكون عرضة للتسول في الشارع . والثانية هي حق المعلم والعامل في المدرسة الرسمية في الوصول إلى مركز عمله ، والثالثة هي حفظ المدرسة الرسمية".

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اضاف:"نحن كما أكدنا أمس في بيان الوزارة ، إذ نحترم حق كل عضو من اعضاء روابط المعلمين في ان يأتي إلى المدرسة او لا يأتي ، فهذا أمر يتصل بقراره الشخصي ، ولكننا حرصاء دائما على التأكيد بأن لا يكون تلامذتنا على الطريق ، لأنه إذا ما استمرت هذه الدينامية من الإضراب فنقفل ليومين ونفتح ليومين ، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تكريس وترسيخ الفاقد التعليمي لتلامذة المدرسة الرسمية ، ويؤدي أيضا إلى تضييع التربية ، إذ ان القطاع الخاص وتلامذته يكونون قطعوا شوطا كبيرا في إنجاز المناهج المقررة ، فيما تبقى المدرسة الرسمية قاصرة عن إسداء هذه المناهج في شكل يسمح بأن ننظم امتحانات رسمية".

وناشد" المعلمين والعاملين وجميع المعنيين وأركان المدرسة الرسمية ، بمسمياتهم كافة ، التحلي بالقدر العالي من المسؤولية التربوية والوطنية التي نعهدها فيهم لحفظ المدرسة الرسمية ، ولعدم إضاعة هذه الفرصة أمام تلامذتنا وأولادنا . هذه التحية أوجهها للجميع ، والمدرسة الرسمية هي حاجة وطنية في هذا الوطن وعلينا ألا نضيعها بأي تصرف".