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لبنان

ظهر في فيديو في فرن الشّبّاك... قوّى الأمن حدّدت هويّته وأوقفته وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
12-12-2022 | 06:45
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة وتوقيف عصابات السّرقة، ونتيجة الجهود العملانيّة والاستقصاءات والتحريّات الدقيقة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمّ تحديد كامل هويّة شخص ظهر في مقطع فيديو على إحدى الصفحات الإلكترونية وهو ينفّذ عملية سرقة دراجة آلية في محلّة فرن الشّبّاك.
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نتيجةً للمتابعة والرّصد، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور من توقيفه في محلة فرن الشّبّاك، ويدعى:

ع. إ. (مواليد عام 1995، فلسطيني - سوري)
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وبقيامه بعدّة عمليات سرقة درّاجات آلية في تواريخٍ سابقة، بالاشتراك مع أشخاص آخرين.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.
 
 

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