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لبنان

في طرابلس... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه

Lebanon 24
12-12-2022 | 07:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ نقل الشاب ع.ع الى المستشفى الاسلامي بحالة حرجة، بعد إصابته بطلق ناري في رأسه إثر إشكال مع أحد الاشخاص على أفضلية مرور في منطقة الزاهرية - طرابلس، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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