كلامٌ مهمّ جداً عن "الودائع" في المصارف.. ماذا كشف بو صعب؟

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، اليوم الإثنين، أنّ "قانون الكابيتال كونترول لا يُناقش شطب الودائع بل يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي"، وقال: "لقد وصلنا إلى نقاش بنّاء بلغ مرحلة تحديد الاستثناءات".
وأضاف: "لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها، الهدف هو إعادة أموال المودعين وما نناقشه دقيقٌ جداً".
وأكمل: "اتفقنا على أن يوضع قانون الكابيتال كونترول جانباً بعد إقراره إلى حين استكمال إقرار القوانين المتبقية المتعلقة بخطة التعافي".
وأوضح بو صعب أن الهدف هو عدم التفرقة بين التعليم والطبابة في لبنان وخارجه ما عدا الحالات الطبية الاستثنائية المُرفقة بتقرير طبي والطلاب الذين كانوا خارج لبنان قبل العام 2019.