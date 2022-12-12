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لبنان

ما جديد التحقيقات بملف "النافعة"؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 07:43
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أفادت قناة الـ"LBCI" بأنّ النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ستستأنف أمام الهيئة الإتهامية قرار القاضي نقولا منصور الذي ابطل فيه وبحجة عدم وجود كاتب، محضر التحقيق الذي أجرته القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم الموقوفة في ملف فساد النافعة.
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