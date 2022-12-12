وفد عربي أكاديمي زار قطاع المرأة في تيار العزم

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استقبلت مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض سكاف بحضور أعضاء من القطاع، وفدا من الاكاديمية العربية من دول: المغرب، تونس، مصر، فلسطين، الاْردن، اليمن، السودان، العراق ولبنان في مركز القطاع في طرابلس برفقة السيدتين جنى مخول و نوال السيد.رحبت السيدة مبيض بالوفد العربي في طرابلس الفيحاء، طرابلس العروبة التي تتطلع دائما إلى افضل العلاقات مع مختلف المدن العربية، ثم قدمت نبذة عن دور قطاع المرأة وسائر القطاعات الاخرى في تيار العزم، عارضة لأعمال وتقديمات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس، وعلى الصعد الاجتماعية والانسانية والتربوية والاكاديمية والطبية والاستشفائية.وهو ما زال يقدم عبر جمعية العزم والسعادة الاجتماعية بكل مراكزها على مساحة الوطن.واشارت مبيض الى ان الرئيس ميقاتي يمارس السياسة كرجل دولة ينشر نهج الوسطية والاعتدال ويدعو للحوار عبر تياره السياسي غير التقليدي والذي جمع حوله الكثير من المثقفين والمتعلمين من جميع الطوائف من اجل صياغة الخطط والاستراتيجيات لمتابعة مصالح ومطالب ثقافية واجتماعية ووطنية وسياسية وللضغط لتحقيق مطالب وحقوق المواطن في مواجهة السياسات غير العادلة.ولفتت مبيض الى ان الرئيس ميقاتي قام بانشاء سلسلة من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والاوروبية والاكاديمية لتوفير فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع.ثم قدمت السيدتان رندة بركات وسوزان السيد عرضا لاهداف قطاع المرأة في تيار العزم على جميع الصعد الثقافية منها والتربوية والتدريبية والتوعوية من اجل غد افضل.كما قدمت السيدة سوزان جابر عرضا مختصرا عن نشاطات جامعة العزم.كما جرى عرض فيلم مصور يوثق أعمال الرئيس ميقاتي وتقديمات وخدمات جمعية العزم والسعادة الاجتماعية على الصعد كافة.من جهتها امين عام الشبكة العربية لمحو الاميّة وتعليم الكبار ورئيسة جمعية حواء المستقبل في جمهورية مصر الشقيقة الدكتورة إقبال الزمنلوطي قالت على هامش اللقاء : هدفنا من هذه الزيارة تعليم الكبار بإشراف ومتابعة الشبكة العربية لمحو الأمية لتعليم الكبار التي تضم خمسة عشر دولة عربية ،والتقينا بمسؤولين في قطاع المراة في تيار العزم للبحث في سبل التعاون من اجل تمكين المرأة والاسرة، ومن اجل تبادل الخبرات وعرضنا للنماذج الناجحة في تمكين المرأة من اجل التكامل .واضافت : كانت فرصة اليوم للاطلاع على مؤسسات العزم التي تتميزبالجودة وهذا يؤسس لعمل مشترك محتمل في المدى القريب.بعد ذلك، جال الوفد العربي برفقة سيدات القطاع في مدينة الميناء وزار مركز العزم الثقافي (بيت الفن) الذي يستضيف سوق الاعياد لمناسبة عيد الميلاد.واختتمت الجولة بحضور سهرة فنية على مسرح بيت الفن.