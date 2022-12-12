الجيش بنفّذ عملية دهم في بلدتين ببعلبك... هذا ما وجده!

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 12 / 12 /2022، دهمت قوة من الجيش عدداً من المزارع العائدة لمطلوبين في بلدتي كفردان ومزرعة التوت- بعلبك، وأوقفت السوريّيْن (م.ع.) و(و.ش.). كما ضبطت كمية من حشيشة الكيف وعدداً من الآلات المستخدمة لتصنيعها.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".