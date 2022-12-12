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لبنان

كتاب من حميه الى وزارة الدفاع... ماذا طلب؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 08:38
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غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه عبر حسابه على "تويتر": "تسهيلا لأعمال الصيد وحركة مراكب الصيادين عند مصب النهر الكبير في العريضة، ولدرء مخاطر الفيضان عن المنازل السكنية المجاورة، تم إرسال كتاب إلى وزارة الدفاع الوطني بالموافقة على إستخراج الرمول البحرية من الأملاك العمومية لصالح أعمال الدفاع الوطني من مدخل النهر عند مصبه في العريضة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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