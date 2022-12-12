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لبنان

أُوقفا بالجرم المشهود في عين المريسة... وهذا ما كانا يقومان به

Lebanon 24
12-12-2022 | 08:47
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة المتابعة المستمرة للحد من عمليات سلب وسرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت إحدى دوريات فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت من توقيف مشتبهٍ فيهما على متن دراجة آلية، قرابة السّاعة 11:30 من ليل تاريخ 07-12-2022، وذلك بالجرم المشهود أثناء قيامهما بسرقة دراجة آلية في محلة عين المريسة، وهما كل من:
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م. ق. (مواليد عام 2004، لبناني)              حسب اقوالهما
ع. ص. (مواليد عام 2006، لبناني)   
سُلّمت الدرّاجة إلى مالكِها، وأودع الموقوفان مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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