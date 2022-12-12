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لبنان

أبو فاعور التقى الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة

Lebanon 24
12-12-2022 | 10:06
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التقى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور وفداً من الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، ضم كل من مدير المركز الوطني للتنمية والتأهيل وئام أبو حمدان، الشيخ اسماعيل الزين عن مؤسسة المبرات، سلوى الزعتري عن دار الأيتام الاسلامية، خالد الطفيلي عن الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون المعوقين، فاديا صافي عن مؤسسة "سيزوبيل"، الأخت باتريس مسلم عن Father Robert’s وموسى شرف الدين عن مؤسسة "إعداد".
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وناقش أبو فاعور مع الوفد الاوضاع الصعبة للمؤسسات المعنية بشؤون أصحاب الاعاقات، وعدم قدرتها على الاستمرار بتقديم خدماتها لاصحاب الاعاقات، مشدداً على ضرورة دعمها في هذه الظروف الصعبة.

وفيما أكد أبو فاعور ضرورة دعم أصحاب الاعاقات عبر ضمان استمرارية المؤسسات، أعلن "اننا  سنطرح الأمر كحزب تقدمي اشتراكي مع المعنيين لا سيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار".

واعتبر أبو فاعور ان "أصحاب الاعاقات والمؤسسات المعنية بهم هم من أكثر فئات المجتمع اللبناني معاناة في هذه الظروف ويجب أن يكون هناك خطط وبرامج اجتماعية لأجل التخفيف من هذه المعاناة".
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