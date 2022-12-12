كتاب من أبو جوده لتفتيش المصالح والدوائر التابعة لمحافظة البقاع

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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قرارا حمل الرقم 9/م قضى بتكليف رئيس دائرة المحافظة رواد سلوم بتفتيش المصالح والدوائر التابعة لمحافظة البقاع، الموجودة في مبنى المحافظة وخارجه بالإضافة إلى مراقبة دوام الموظفين فيها وتلقي المراجعات والشكاوى بهذا الخصوص على أن يرفع تقريرا بالواقع مرة كل شهر على الأقل.يعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 2023/12/31 ويبلغ حيث تدعو الحاجة".