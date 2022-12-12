خطوة متقدمة لوزارة المالية... ما هي؟

تتجه وزارة المالية قريبا الى استبدال تحصيل رسم الطابع المالي الورقي بقبض مباشر بقيمته وتقديم اشعار التسديد مباشرة في مكان اجراء المعاملات كإجراء يمنع السوق الموازية والاحتكار.

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