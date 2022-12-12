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لبنان
خطوة متقدمة لوزارة المالية... ما هي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-12-2022
|
10:32
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تتجه وزارة المالية قريبا الى استبدال تحصيل رسم الطابع المالي الورقي بقبض مباشر بقيمته وتقديم اشعار التسديد مباشرة في مكان اجراء المعاملات كإجراء يمنع السوق الموازية والاحتكار.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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