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لبنان

خطوة متقدمة لوزارة المالية... ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2022 | 10:32
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تتجه وزارة المالية قريبا الى استبدال تحصيل رسم الطابع المالي الورقي بقبض مباشر بقيمته وتقديم اشعار التسديد مباشرة في مكان اجراء المعاملات كإجراء يمنع السوق الموازية والاحتكار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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