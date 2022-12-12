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لبنان

قائد الجيش عرض وسفير بريطانيا والملحق العسكري التعاون بين الجيشين

Lebanon 24
12-12-2022 | 10:39
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البريطاني في لبنان Hamish COWELL يرافقه الملحق العسكري المقدّم Lee Richard SAUNDERS، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. 
 
كما واستقبل العميد Claude TUDOR قائد U.S combined special operations joint task force، على رأس وفد مرافق.
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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