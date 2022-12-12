قوى الامن تسلمت هبة من السفارة الألمانية.. ماذا تضمّنت؟

تسلمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هبة مقدمة من السفارة الألمانية في لبنان- الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA)، عبارة عن أدوية للعلاجات المزمنة والمستعصية، الى مكتب الأدوية واللوازم الطبية في مصلحة الصحة في وحدة الإدارة المركزية.

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