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لبنان

قوى الامن تسلمت هبة من السفارة الألمانية.. ماذا تضمّنت؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 10:41
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 تسلمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هبة مقدمة من السفارة الألمانية في لبنان- الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA)، عبارة عن أدوية للعلاجات المزمنة والمستعصية، الى مكتب الأدوية واللوازم الطبية في مصلحة الصحة في وحدة الإدارة المركزية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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