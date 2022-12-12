مولوي عرض مع حبشي شؤون بعلبك الهرمل

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي النائب محمد سليمان مع وفد من مخاتير وادي خالد، وتم البحث في شؤون المنطقة على المستويين الإنمائي والخدماتي.كما استقبل النائب أنطوان حبشي، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة بعلبك الهرمل.والتقى مولوي وفدا من بلدية بزال وعرض معه مطالبه.