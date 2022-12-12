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لبنان

للمواطنين.. إليكم هذا البيان الجديد من هيئة "إدارة السير"

Lebanon 24
12-12-2022 | 11:32
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صدر عن هيئة إدارة السير والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات البيان الآتي: "بعد الاجتماع الذي جرى مع معالي وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف، وحرصا على تسهيل أمور المواطنين، تقرر فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات والآليات يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و 14 كانون الأول 2022 أمام المواطنين في جميع الفروع باستثناء الأوزاعي (بسبب معوقات إدارية ولوجستية)، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وذلك لإنجاز المعاملات الآتية:
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1- معاملات فك حجز (فقط تلك المتعلقة بدفع رسوم السير - الميكانيك).

2- إصدار رخص سوق جديدة فقط للأشخاص الذين نجحوا في الاختبارات ودفعوا الرسوم وبحوزتهم قسائم استلام رخص السوق.

3- تجديد رخص السوق المنتهية الصلاحية وكذلك البدل عن ضائع.

4- إنجاز وتسليم إفادات السوق المطلوبة للدول الأجنبية.

5- إصدار رخص سير المركبات فقط للمواطنين الذين أتموا معاملة تسجيل آلياتهم وسددوا الرسوم وبحوزتهم الإيصال المالي موقعا من الموظف المسؤول.

- إن بدل كبس لوحتي المركبة هو 250 ألف ليرة لبنانية، وبدل كبس لوحة الدراجة النارية هو 100 ألف ليرة لبنانية، ويرجى إبلاغ رئيس مصلحة تسجيل السيارات عن أي مخالفة أو تجاوز بهذا الخصوص.

مع الإشارة الى أنه سيصدر عن الهيئة بيانات لاحقة حول سير عملها".
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