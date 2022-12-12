Advertisement

لبنان

خطوة ستُدرّ مليارات في لبنان.. هذا ما سيحدث قريباً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-12-2022 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1019435-638064702875845451.jpg
Doc-P-1019435-638064702875845451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خبرٍ سابق له، اليوم الإثنين، كشف "لبنان24" أنّ "وزارة الماليّة تتجه قريباً إلى استبدالِ تحصيل رسم الطابع المالي الورقي بقبضٍ مُباشر بقيمته، وتقديم إشعار التّسديد مباشرة في مكان اجراء المعاملات".
Advertisement
 
الكلامُ هذا أكّدته مصادر في الوزارة، مشيرة إلى أنّ "الهدف من ذلك الإجراء هو منع الاحتكاء والسوق المُوازية"، مشيرة إلى أن "وزارة المالية ستُعلن عن إجراءات في هذا الصدد قريباً". 
 
بدورها، مصادر ناشطة في المجال الماليّ لـ"لبنان24" إنّ تقاضي دوائر الدولة لقيمة الطابع المالي الورقي بدلاً من شرائه من قبل المواطنين ووضعه على المعاملات، هي خطوةٌ جيّدة وكانت يجب أن تحصل منذ زمن وتحديداً في ظلّ الأزمة الراهنة.
 
واعتبرت المصادر أنّ هذا الأمر يدرّ إيرادات على الدولة باعتبار أن الطوابع المالية هي ورقيّة ولا فائدة منها إلا من الناحية الرّمزية، وأضافت: "بدلاً من أن تُدفع أموالٌ طائلة على طباعة تلك الطوابع، فإنّ الخطوة الأساسية تقضي بتحويل قيمة تلك الطوابع إلى سيولة فعلية يمكن للدولة الحصول عليها".
 
وأشارت المصادر إلى أن "هذا الأمر بوشر في الكثير من الأماكن"، وتابعت: "على سبيل المثال، وبسبب انقطاع الطوابع، لجأت بعض البلديات إلى تقاضي ثمن الطابع من المواطن، وكذلك فعلت المصارف قبل مدة عندما كانت تتلقى طلبات من المواطنين لإتمام معاملات صيرفة".
 
واعتبرت المصادر أنّ قيمة هذه الطوابع ستكون مصدراً مالياً للدولة، وقد يدرّ مليارات الليرات شهرياً، كما أنه يمنع حقاً الاحتكار في الأسواق ويُسرّع في إنجاز المعاملات.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2022-12-12
17:30 | 2022-12-12
17:10 | 2022-12-12
16:55 | 2022-12-12
16:48 | 2022-12-12
16:24 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website