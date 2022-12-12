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لبنان

فيلم لبناني يسلك طريقه للعالمية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-12-2022 | 14:18
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سلك فيلم "بيروت بعد الـ40"، الذي ينقل أصعب لحظات انفجار مرفأ بيروت، طريق العالميّة بعد الترشّح لمهرجان "أوسكار" العالمي وبدء لجنة التحكيم بتقييم دفعة من الأفلام المتصدّرة.


"بيروت بعد الـ40" من إخراج اللبناني أنطوني مرشاق الموجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، ويتضمّن جزءاً تحت عنوان "خيط تماس" من كتابة الإعلامي ريكاردو شدياق.
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ونشر مرشاق عبر "تويتر" فيديو يدعو فيه اللبنانيين الى دعم العمل للوصول إلى الأوسكار وتحقيق العدالة في هذه القضيّة.

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