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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان "عدم تسجيل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 658، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".كما أعلنت تسجيل 60 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221226، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".