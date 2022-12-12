عن إغتيال رفيق الحريري والمتورطين... ماذا قالت وزيرة فرنسية سابقة؟

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة مشال أليو ماري إنّ "حزب الله والنظام السوري مسؤولان سوياً عن اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري".



وفي حديث لقناة "العربية"، لفتت بارلي إلى أنّ "شخصيات من النظام السوري متورطة أيضاً بجريمة الاغتيال"، مشيرة إلى أن "المحكمة الدولية حول الحريري تعرضت لضغوط لسحب تورط النظام السوري".

Advertisement