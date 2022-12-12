أرقام هائلة عن الغلاء في لبنان.. لن تصدقوا كم زادت الأسعار!

كشفت المديرة العام لإدارة الإحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس عن أرقام تبين الخطر المعيشي الذي يطال اللبنانيين.

وأشارت باخوس إلى ان نسبة البطالة بحسب دراسة للإحصاء المركزي مع منظمة العمل الدولية، ارتفعت من 11% في العام 2019 إلى 30% في العام 2022.

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، أشارت باخوس إلى أن "معدل تضخم الأسعار ارتفع منذ العام 2018 وحتى العام 2021 ليُصبح بمعدل 562%"، وقالت: "في المقابل، ارتفع متوسط الأجور 92% فقط. وبين تشرين الأول 2021 وتشرين الأول 2022 سُجل تضخم للاسعار بنسبة 158%".