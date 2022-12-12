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لبنان

أرقام هائلة عن الغلاء في لبنان.. لن تصدقوا كم زادت الأسعار!

Lebanon 24
12-12-2022 | 16:48
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كشفت المديرة العام لإدارة الإحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس عن أرقام تبين الخطر المعيشي الذي يطال اللبنانيين.
وأشارت باخوس إلى ان نسبة البطالة بحسب دراسة للإحصاء المركزي مع منظمة العمل الدولية، ارتفعت من 11% في العام 2019 إلى 30% في العام 2022.
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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، أشارت باخوس إلى أن "معدل تضخم الأسعار ارتفع منذ العام 2018 وحتى العام 2021 ليُصبح بمعدل 562%"، وقالت: "في المقابل، ارتفع متوسط الأجور 92% فقط. وبين تشرين الأول 2021 وتشرين الأول 2022 سُجل تضخم للاسعار بنسبة 158%".
ووفقاً لباخوس، فقد بينت الدراسة أن "أكثر من نصف الأسر في لبنان كان دخلهم في أوائل العام 2022 أقل من مليونين و400 الف ليرة"، موضحة أن "الاحصاءات كشفت أن الأسعار ارتفعت منذ بداية الأزمة في العام 2019 لغاية ايلول 2022 بما يوازي تقريباً 1300% أي مضروبة بـ13".
 
 
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