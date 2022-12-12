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لبنان

سرقة بـ50 ألف دولار تهزّ منطقة لبنانية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-12-2022 | 14:43
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انقلبت سيارة من نوع "غراند شيروكي" على طريق ربيعة - برقا، إحدى قرى منطقة دير الأحمر، ليتبين أن الذين كانوا على متنها هم لصوصٌ أقدموا على سرقة منازل لآل جعجع، وقدرت قيمة المسروقات بـ50 ألف دولار. 
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وقالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إن "السيارة انقلبت باللصوص أثناء انتقالهم إلى منطقة مجهولة، وقد استعانوا بسيارة أخرى من نوع بيك آب تاكوما لنقل المسروقات وقد لاذوا بالفرار على متنها".
 
 
 
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