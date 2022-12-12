سرقة بـ50 ألف دولار تهزّ منطقة لبنانية.. إليكم التفاصيل

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انقلبت سيارة من نوع "غراند شيروكي" على طريق ربيعة - برقا، إحدى قرى منطقة دير الأحمر، ليتبين أن الذين كانوا على متنها هم لصوصٌ أقدموا على سرقة منازل لآل جعجع، وقدرت قيمة المسروقات بـ50 ألف دولار.وقالت مصادر أمنية لـإن "السيارة انقلبت باللصوص أثناء انتقالهم إلى منطقة مجهولة، وقد استعانوا بسيارة أخرى من نوع بيك آب تاكوما لنقل المسروقات وقد لاذوا بالفرار على متنها".